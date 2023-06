Marcos Ginocchio y Julieta Poggio están en el centro de la escena por el "shippeo" que los fans están haciendo ilusionados con la posibilidad de que formen pareja.

De hecho, desde hace semanas que se rumorea con un romance secreto, una cuestión que se incrementó luego de que Julieta terminara su relación con su novio, Lucca Bardelli.

En medio de estas versiones, Marcos visitó "Fuera de joda", el programa por streaming que conduce Julieta Poggio, Daniela Celis, Lucila La Tora Villar y Nacho Castañares, y habló sobre cómo se siente ante tanta especulación sobre su presente sentimental.

La palabra de Marcos Ginoccio sobre los rumores de romance con Julieta Poggio

Sin pelos en la lengua, el "Primo", habló sobre si los rumores lo afectan: "No me molesta porque si bien se puede inventar, yo sé las cosas que hago y cómo soy. No me dejo llevar por esas cosas. Al fin y al cabo, uno se tiene que quedar tranquilo con la conciencia de uno mismo. Yo me quedo con eso", aseguró.

"De eso hablábamos ya adentro de la casa y cada uno tenía su pensamiento", acotó Juli en la charla con su excompañero en "Gran Hermano".

"No entro tanto a fijarme esas cosas. Sé que siempre se van a decir miles de cosas, y de todos. Uno se tiene que quedar tranquilo con hacer las cosas que le gustan. En mi caso, estar con Dios, seguirlo a él y que él me lleve por su camino. Eso a mí me basta. Después, todas las demás cosas que pasen pueden ir o venir. Yo me quedo tranquilo con esas cosas", cerró.

VO