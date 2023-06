Julieta Poggio no está pasando el mejor momento a nivel sentimental. Hace algunas semanas confirmó su separación de Lucca Bardelli, su media naranja con quién compartió mucho tiempo. Ya hacía bastante tiempo que se venía hablando de una tremenda crisis entre ellos dos, aunque ambos lo negaron a más no poder. Sin embargo, parece que la situación no dio para más y decidieron tomar caminos separados.

En cuanto a lo labora, Julieta Poggio está en su mejor momento y las propuestas laborales le llueven. Actualmente, está participando de un streaming junto a Daniela Celis, Nacho Castañares y la Tora, llamado Fuera De Joda. En una de las emisiones del programa, la finalista de Gran Hermano 2022 confirmó que se separó de Lucca Bardelli y comentó que estaba muy triste al respecto.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Sin embargo, parece que Lucca Bardelli no está tan afligido como Julieta Poggio, ya que recientemente subió unas sensuales imágenes a Instagram e incendió las redes sociales. Por supuestos que los medios fueron a buscarla a la bailarina para preguntarle sobre el tema, y ella no supo esconder su incomodidad.

"¿Lo viste a tu ex que ya posa en calzoncillos en Instagram como ofreciéndose al mercado?", preguntó punzante el reportero de LAM, el ciclo de chimentos de Ángel De Brito en las noches de América TV, a Julieta Poggio sobre las fotos de Lucca Bardelli.

La foto sensual de Lucca Bardelli

Julieta Poggio se sorprendió cuando le preguntaron sobre el tema y no pudo esconder su incomodidad. De todas formas, intentó apoyarlo a Lucca Bardelli y lo justificó: "¡Ay, por favor! Son cosas que hacemos los solteros. Yo también subí fotos", dijo la exparticipante de Gran Hermano con complicidad.

Luego, aprovechó y lo corrigió al reportero de LAM, dejando ver que realmente vio la foto. "Igual no era en calzoncillo, era en toalla", rectificó Julieta Poggio sobre la foto de Lucca Bardelli.

Julieta Poggio enfrentó los rumores de romance con Marcos Ginocchio y dejó la puerta abierta

Uno de los ships más fuertes que se armaron en la casa de Gran Hermano fue el de Julieta Poggio con Marco Ginocchio. Sin embargo, había una traba en el medio: Lucca Bardelli, la media naranja de la bailarina, la esperaba en el afuera para reencontrarse y retomar su relación.

Recientemente, Yanina Latorre dio data sobre la supuesta relación que estarían manteniendo Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, aunque ambos niegan el noviazgo. Sin embargo, la bailarina tuvo dichos que llamaron la atención y dejaron la puerta abierta.

Julieta Poggio reaccionó enérgica tras conocerse su romance con Marcos Ginocchio: “Respeten el momento”

"Necesitamos que respeten el momento y los tiempos de cada uno, no tengo nada que confirmar, les agradezco a todos por el amor de siempre. Marcos es una persona increíble y forma parte de mi vida porque pasamos muchas cosas juntos y así seguirá siendo de ahora en adelante", escribió Julieta Poggio en Twitter sobre su vínculo con Marcos Ginocchio.

NL.