María Becerra brindó una nueva entrevista en donde habló como nunca sobre su intimidad con J Rei, su novio.

La cantante contó detalles intrigantes sobre su relación con el cantante de “Tu Turrito” durante una entrevista en "Ferné con Grego", conducido por Grego Rossello. Durante la charla, María dejó a todos sorprendidos al compartir una anécdota singular de su primera cita.

En este espacio, María Becerra se mostró abierta y dispuesta a compartir aspectos íntimos de su vida personal y profesional, e hizo hincapié en su primera cita con el músico. "Cuando llegamos a mi casa, le dije enseguida: '¿Querés que entremos? ¡No soy tímida para nada!'".

Acto seguido, María recordó la respuesta que recibió por parte de J Rei: "No, prefiero que sea en otro momento, cuando estés bien y quiero que pienses bien algunas cosas", contó sobre las palabras que pronunció su actual pareja.

"Nunca me había pasado que me dijeran 'no' cuando yo estaba tan activa", dijo “La Nena de Argentina”, haciendo referencia al límite que J Rei estableció ante el deseo de María de intimar en su primer encuentro.

En su momento, Rei había dado a conocer algunos detalles sobre su primera cita con María Becerra. No obstante, lo que pocos sabían es que después del encuentro, el cantante acompañó a María en auto hasta su casa.

María Becerra hizo picantes confesiones sobre su vida sexual

Días atrás, María Becerra visitó "La Resistencia", el programa de David Broncano, y el curioso entrevistador español quiso saber sobre la vida sexual de la joven artista, especialmente sobre un tema de cantidad.

Sin pelos en la lengua, María Becerra reveló: "Bueno, yo tengo novio, como sabrás... Y la verdad es que le damos duro. No sé cuántos puntos eso sumará, pero te diré que todo lo que mencionaste, ¡todo!", respondió la cantante.

