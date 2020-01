Mariana de Melo sobre su dura lucha para convertirse en madre

Mariana de Melo en 2007, vivió uno de los peores momentos de su vida. Mientras regresaba de La Pampa, donde había ido a trabajar, la modelo chocó en la ruta 5 con una cosechadora. El conductor del vehículo falleció en el acto y ella quedó en una situación límite. Es por eso que hoy con una nueva vida, la modelo se animó a hablar de aquel momento y las cosecuencias que tuvo a la hora de ser mamá.

Si bien pudo salvar su vida, Mariana había recibido una triste advertencia: podría llegar a tener problemas para convertirse en madre. Y así fue. Estando en pareja con José Fortunato la modelo perdió siete embarazos, hasta que finalmente llegó Lupe.

"Yo perdí siete embarazos. Me hice muchos estudios y daban bien, a mi marido también. Hasta que un día mi obstetra me dijo "relajate, olvidate. Es de 'arriba', es Dios, cuando Dios quiera te los va a mandar y no hay nada para hacer". Yo le pedía mucho a Dios que quería ser madre. Hablamos con mi marido y, si no podía ser de forma natural, íbamos a adoptar. Y cuando empezamos a pensar en eso, de repenté, quedé embarazada de Lupe", contó en un mano a mano con Ciudad.com.

"En el caso de Lupe, los primeros tres meses fueron difíciles porque estuve en reposo, de la cama al sillón, del sillón a la cama y no me movía. Los dos embarazos fueron así. El de Zoe fue peor todavía porque estuve directamente tres meses en cama, no podía ni caminar ni ir al baño porque sino corría un gran riesgo de perderla. Por eso mis hijas para mí son tan importantes, luché por ellas desde el minuto cero", agregó Mariana, quien hoy en día decidió alejarse de la vida pública.