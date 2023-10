Mariana Nannis apuntó contra Melody Luz y la cuestionó como madre

Una nueva polémica envuelve a la familia Caniggia, y esta vez, es Mariana Nannis quien arremetió contra Melody Luz, la madre de su nieta Venezia.

Luego de que Melody opinara sobre la mediática, fue esta quien recogió el guante y cuestionó a la bailarina por el cuidado de la pequeña durante la ausencia de Alex Caniggia en España. La abuela de la bebé, conocida por su franqueza, no se guardó nada y lanzó fuertes acusaciones.

La tensión entre ambas salió a la luz cuando Nannis compartió sus preocupaciones sobre cómo se está criando a la pequeña. En una serie de mensajes intercambiados con el periodista Juan Etchegoyen y leídos en el programa Mitre, Mariana expresó su indignación y cuestionó la manera en que Melody está cuidando a la pequeña Venezia.

La fuerte crítica de Mariana Nannis hacia Melody Luz

Mariana Nannis compartió con el periodista su determinación de conocer a su nieta y enviarle regalos especiales. Sin embargo, sus comentarios se tornaron más duros cuando se refirió al encuentro entre Venezia y Claudio Paul Caniggia, su expareja.

Nannis fue enfática al cuestionar que Melody optó por presentar a Venezia a Caniggia, con quien está en pleno juicio. “Yo me llevo bien con todo el mundo y si no preguntale a Maca, la ex de Alex que me ama como si fuese su segunda mamá. Yo no tengo nada con la gente y nunca hice diferencias. ¿Vos le harías conocer a tu hija a un golpeador y violador? Un hijo es un tesoro que hay que cuidar, sabés…”, dijo.

La abuela concluyó sus mensajes a Juan explicando que siempre cuidó muy bien a sus hijos y destacó la sorpresa que causó que Claudio Paul Caniggia conociera a su nieta.

