Mariana Nannis reveló los motivos por los cuales "hace años" que no tiene sexo

Mariana Nannis (52) regresó al país y en una nota con el programa "Involucrados" no dejó tema sin tocar y demás de avisar que viene en busca de su parte del patrimonio hizo una importante confesión, cuánto hace que no tiene sexo, pregunta que le hizo Luis Ventura.

"En Marbella tuve la contención de mi familia y vine a la Argentina a reclamar lo que es mío y de mis hijos. Estoy fuerte, no puedo dejar que me humillen, que me oculten el patrimonio, no quiero ni un dólar más ni uno menos, quiero lo que me pertenece a mí y a mis hijos. Estuve 30 años con un hombre que no me supo valorar", comenzó diciendo.

Entonces el periodista de "Secretos Verdaderos" preguntó: ¿Cuanto hace que no tenés una relación intima, Mariana? y ella sorprendió: "Años… Te explico... Cuando te abusan como lo hizo mi marido conmigo te cuesta estar con alguien. Jamás le fui infiel, yo soy una persona que respeta por que más que esa persona no me respete. El día que se corte esa relación buscaré otra persona. Yo buscó una nueva familia ahora. Hace mucho que no tengo sexo, ¡años!