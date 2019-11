Mariana Nannis se solidarizó con Claudia Villafañe y destrozó a Maradona

Tras regresar a la Argentina, Mariana Nannis (52) rompió el silencio que durante meses llevaba desde Marbella y no sólo habló de lo que viene a reclamar económicamente en el juicio de divorcio y división de bienes con su exmarido, Claudio Caniggia (52), sino también opinó de diferentes temas en la nota que le hizo "Involucrados", en exclusiva. En uno de los pasajes se refirió a su relación con Claudia Villafañe y le manifestó su apoyo en la disputa legal que tiene con Diego Armando Maradona.

"El Diego" quien en su momento se solidarizó con su amigo "Cani" recibió munición pesada por parte de la botinera quien lo destrozó sin que se le mueva un pelo: "Con Claudia está todo muy bien. Nunca tuve un problema, con ella somos dos mujeres que hemos pasado las mismas humillaciones. Un adicto te humilla hasta el día que se muera. Pienso que el calvario que vive porque tiene un exmarido adicto", dijo y aseguró que las fiestas de fin de año serán las mejores que pasará en los últimos años.

"Este año voy a pasar unas grandes fiestas porque me voy a liberar de una basura que me pegó durante 30 años y los últimos 5 hizo negocios muy grandes de los cuáles no me he enterado. Vengo a hablar de lo que me corresponde como mujer".