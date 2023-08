El furor por Luis Miguel no cesa y el martes por la noche se vivieron muchas emociones en el Movistar Arena con la llegada de Mirtha Legrand y el emotivo momento que se vivió.

Sin embargo, no todo fue color de rosas y felicidad, especialmente para Marisa Brel, quien pasó un momento de tensión al darse cuenta de que le habían vendido una entrada trucha.

Marisa Brel fue estafada en el show de Luis Miguel

A través de Instagram, la panelista reveló que le vendieron una entrada trucha. "Fue en la misma plataforma que yo compré en primera fila para ver a Sebastián Yatra y Camilo", relató. "Para la de Luis Miguel me dicen que es trucha, si ustedes supieran lo que pagué esa entrada", agregó.

"No sé qué estaré atrayendo que no me doy cuenta", se lamentó Brel mientras se retiraba del lugar. Luego, la comunicadora mostró una imagen en donde dejó ver las entradas que adquirió.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que Marisa no se iba a queda sin ver a su ídolo. De alguna manera, la panelista logró obtener otro ticket y si bien no estuvo en primera fila, sí estuvo muy cerca del artista.