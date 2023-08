En el año 2018, Luis Ventura fue por más y en un honor a su apellido, se aventuró en una bizarra entrevista a una mujer en situación de calle con el objetivo de sacarle la verdad de si era o no Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel.

La entrevista del periodista incluyó una revista con la cara de Luis Miguel en tapa. Con micrófono en mano, Luis Ventura se acercó a la mujer y la encaró: “¿Es usted la madre de Luis Miguel? - ¿Tiene algo que ver con él?”, interrogó de forma insistente el reconocido periodista.

Con un acento del pueblo gitano de España, la mujer dice llamarse Rosalía Castro y negó ser la madre de Luis Miguel. “Su perfil facial es idéntico al de la mamá. Si quiere le muestro fotos pero tiene los ojos iguales”, remarcó Luis Ventura. “Es imposible. Ya lo vi y nada que ver yo”.

Sobre haber escuchado algún tema de él, la mujer aseguró que sí, que “naturalmente” sabe de él, pero volvió a negar algún tipo de parentesco y acentuó su acento español.

La mujer se negó a dar la edad, a hablar de su documentación legal y de su nombre de pila. Asimismo se rehusó a sacarse el sombrero como para que se le pueda ver mejor el rostro. “No me lo permito porque soy Rosalía Castro. No soy identica. No soy mendiga”.

“No soy la madre de ningún yonqui, de ningún gitano, de ningún negro. Yo no soy madre de negros”, puntualizó la mujer que dice ser una persona de cultura, no ser mendiga y ser la dueña de un libro con un Premio Nobel de Literatura.

La bizarra entrevista de Luis Ventura a la supuesta madre de Luis Miguel perdida en Buenos Aires.

Lorena Torres asegura que la madre de Luis Miguel está viva

En una entrevista en A LA TARDE y tras haber pasado la entrevista de Luis Ventura con la supuesta madre del cantante mexicano, habló Lorena Torres, prima del artista y revolucionó con sus declaraciones.

“La madre de Luis Miguel está viva, Luis”, aseguró Lorena Torres sobre la mamá de Luis Miguel y luego sumó: “Está ingresada en el nosocomio con otro nombre". La prima de Marcela Basteri dio a entender que la mamá del artista tiene demencia sinil y su edad es de 76 años.

