Martín Baclini compartió un reflexivo mensaje, ¿para Cinthia Fernández?

La historia de Martín Baclini y Cinthia Fernández se convirtió en el verdadero culebrón de la cuarentena. Las acusaciones cruzadas despertaron el interés de sus seguidores, quienes esperan algún episodio más en la novela.

Pero mientras el empresario celebra el alta de su hermano, quien fue internado por un ACV, se encargó de compartir un sugerente mensaje en sus redes sociales.

"La capacidad de estar solo es la capacidad de amar. Puede parecer paradójico pero no lo es. Es una verdad existencial: solo aquellas personas que son capaces de estar solas son capaces de amar, de compartir, de ir al centro más profundo de otra persona, sin poseer al otro, sin ser dependiente del otro, sin reducir al otro a una cosa y sin convertirse en adicto al otro", compartió en su Insta Stories.

Días atrás, el empresario rosarino se refirió a su relación con la morocha y destacó qué es lo que más extraña de ella. "Lo que más extraño de mi relación con ella son las nenas. Lejos es lo que más extraño. Si hay algo que no puedo negar es el amor que me dieron y el amor que me dieron ellas. Estoy seguro que si me ven vienen corriendo hacia mi como hicieron siempre”, agregó.