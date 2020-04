La frase de Matías Defederico sobre Kun Agüero que generó repudio

Matías Defederico, ex pareja de Cinthia Fernández, mantuvo un picante vivo en Instagram con la influencer Mar Tarrés. Pero lo que parecía una divertida charla terminó en repudio generalizado por una fuerte frase que el deportista dijo sobre su colega, Sergio "Kun" Agüero.

“Un chico como vos, que salió con Cinthia Fernández, uno de los cuerpazos más esculturales que debe tener la Argentina, ¿se ha comido alguna vez una Mar Tarrés en su vida? ¿Ha habido una gordita? No digo una de 60 kilos, porque te mato”, fue la pregunta que disparó la cuestionada respuesta.

“No soy prejuicioso con las mujeres. Hablo guarango y voy a ser claro… No soy el comegordas, me gusta más la mujer… No soy el Kun Agüero que está tachado así de comegordas", tiró el deportista de Agropecuario de Carlos Casares.

Luego, al ver la respuesta de la influencer, el futbolista intentó arreglar la situación. "Para mí, Karina la Princesita es hermosa y Gianinna Maradona también. La gente es mala y lo trata así”, dijo.