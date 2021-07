Martín Baclini sorprendió al compartir imágenes de su cuerpo cubierto de tatuajes. El empresario se sometió a una transformación radical en la que decidió cubrirse de auténticas obras de arte.

Entre los diseños que el ex de Cinthia Fernández para tatuarse se encuentran obras de arte de Miguel Ángel, Capilla Sixtina y uno en honor a la "angelita".

Martín Baclini sorprendió al mostrar su cuerpo cubierto de tatuajes.

"Mi cuerpo, mi lugar, mi inspiración, mi templo, gracias x acompañarme día a día, te amo tal cual sos, agradecido a dios y a la vida. Q tengan un hermoso jueves. Gracias @ezequiel_viapiano x toda tu arte y x el amor q pones en cada sesión, sos enorme y sos argentino!!!! Te quiero!!! ?", escribió el empresario en Instagram para mostrar el resultado.

Martín Baclini sorprendió al mostrar su cuerpo cubierto de tatuajes

El conmovedor pedido de Cinthia Fernández a Martín Baclini

A pesar de que hace más de dos años que están separados, Martín Baclini y Cinthia Fernández mantienen una relación cercana.

"Extraño la vida con Cinthia Fernández porque es el estado más lindo. Solamente ella y yo sabemos lo que vivimos", dijo en una entrevista con Mitre Live.

Martín Baclini junto a Cinthia Fernández y sus hijas.

Luego, se refirió al emotivo pedido que hizo la futura candidata a legisladora por sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. “Dependo siempre de Cinthia para verlas. Pero ella es muy correcta en ese punto porque siempre me dice 'seguí la relación con mis hijas, ellas te aman'. Entonces, es muy fuerte. Cinthia me ha planteado cosas muy fuertes…Me dijo con mucho amor y respeto, 'pase lo que pase, no dejes de estar con sus hijas'”, confesó.

AM