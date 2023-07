Carla Peterson se expresó sobre los dichos homofóbicos y xenófobos del precandidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio, Franco Rinaldi, y se involucró en una inuscitada polémica.

En su cuenta de Twitter, Peterson dejó en claro su posición y malestar ante los comentarios de Rinaldi. "No es cancelación. Tampoco una performance. Es odio y discriminación. No es un hecho artístico ni libertad de expresión. Las disculpas no alcanzan", expresó la actriz, dejando en claro que considera inaceptables las afirmaciones del político.

Si bien Carla, pareja del político Martín Lousteau, solía mantenerse al margen de las controversias de esta índole, en este caso decidió decir lo suyo y esto le trajo muchos problemas, ya que su postura no pasó desapercibida y fue objeto de ataques por parte de trolls en las redes sociales.

Martín Lousteau salió a apoyar a Carla Peterson

Tras los ataques en las redes, el político salió en defensa de Peterson a través de Twitter, la misma plataforma en la que ella manifestó su postura. Lousteau elogió la opinión de Carla y reafirmó sus valores y trayectoria en el arte.

"Los que defienden a quien agravió a un montón de personas, atacan a alguien que no hirió a nadie. Muestran lo que son y lo que harían si de verdad alcanzaran el poder", dijo Martín.

"Como su compañero, en un principio, sentí el impulso de responder las agresiones de la misma manera, pero gracias a ella, prefiero responder así. Para que vuelvan otra vez a vomitar su furia hasta que se cansen. Porque al final siempre prevaleceremos. Larguen ahora nuevamente los dragones hasta que se queden sin fuego. Acá esperamos. Parados en el mismo lugar en el que creemos y que siempre defenderemos. Te amo y te admiro más de lo que te puedas imaginar", cerró el político.

El respaldo de Martín Lousteau a Carla Peterson ha sido un gesto significativo en un momento clave de las internas políticas en las que está involucrado, mientras busca convertirse en Jefe de Gobierno Porteño.