MasterChef Celebrity 2: Alex Caniggia hizo un furioso descargo tras su polémica salida

"MasterChef Celebrity 2" está llegando a su final, sin embargo todo el mundo no deja de hablar de la polémica salida de Alex Caniggia en la gala del domingo. Luego de no presentarse en las grabaciones, los jurados decidieron no eliminar a ninguno de los famosos para anunciar que habían decidido eliminarlo por faltar.

Tras el veredicto final y en medio de la polémica, el hijo de Mariana Nannis hizo un furioso descargo a través de la plataforma Twitch.“¿¡Eh!? ¡Si yo renuncié! ¡Qué voy a abandonar, cara verg…!”, lanzó en el arranque de la trasmisión.

“Yo renuncié! Que ‘Caniggia’, ahí tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube”, siguió. “Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar!”, siguió ofuscado.

“Le dejé la vía libre para que un ‘barat’ gane. Les cerré el cu… a todos los que decían que cocinaba mal”, siguió polémico mientras criticaba la decisión del jurado.

“Les deseo lo mejor a los que quedaron porque son los que mejor cocinaron, obvio. Es un concurso de cocina. A mis excompañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine”, expresó, hacia el final de su transmisión y advirtió: “Gente, no me extrañen. Voy a volver dentro de poco y no se olviden que el Chela va a volver con todo a la tele. El Chela, televidentes, va a volver con tutti”.

Cuándo es la final de MasterChef de la que no será parte Alex Caniggia

La final de MasterChef Celebrity 2 ya tiene fecha. La tan esperada final del reality culinario que es un éxito, se emitirá al aire de Telefe el domingo 20 de junio.

Según informaron desde La Pavada de Crónica, MasterChef Celebrity 2 grabará su final este jueves."Al Igual que en la anterior edición, estarán los ex participantes (desde el balcón) y los familiares de los dos finalistas alentando como corresponde.", detallaron desde la sección. En tanto, el lunes 14 se inicia la semifinal que desembocará en la tan ansiada final de MasterChef Celebrity 2, ese domingo 20 de junio.