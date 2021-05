MasterChef Celebrity 2: cómo y cuándo será la tan esperada final

A estas alturas no quedan dudas que Masterchef Celebrity 2 es el gran éxito de la pantalla de Telefe. Todas las noches lideran el rating e incluso colman las charlas de los debates de redes sociales, donde infinidades de televidentes van comentando lo que ocurre en el reality de cocina, en el minuto a minuto.

Pero el programa está llegando a su final y mucho se especula tras la salida de Alex Caniggia, quien, según trascendió, habría quedado descalificado del certamen aunque él lo niegue: "¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar".



Según informaron desde La Pavada, de Crónica, la productora Boxfish está armando las semifinales que serán pronto, y Alex quedará como eliminado en el camino. Calculan el gran final de Masterchef Celebrity 2 para el domingo 20 de junio; y no está grabado aún.



Esta noche se verá en pantalla de Masterchef Celebrity 2 al hijo de Mariana Nannis junto a Candela Vetrano, Claudia Fontán, Gastón Dalmau, Juanse, María O'Donnell, Georgina Barbarrosa y Sol Pérez. Divididos en equipos, se acercarán a la gran final, que ya se palpita fuerte en los estudios.



El escandaloso pedido de Alex Caniggia a la producción de MasterChef

"Se habló mucho de la renuncia de Alex Caniggia a MasterChef. ¿Qué es lo que pasa con él? Lo que pasó puntualmente fue que él tenía que ir a una grabación y pidió que le aseguren que ese día ganaba, que se quedaba en el concurso, que arreglen al jurado, que sino no iba. ¿Y qué pasó? El productor le dijo 'no vengas'. Y ahí él no fue. Todo esto lo van a desmentir de acá a la eternidad. Pero ese fue el conflicto", detalló Ángel De Brito en LAM.

Días atrás el conductor de Los ángeles de la mañana daba la noticia vía Twitter y se desataba la polémica. Rodrigo Lussich contó en Intrusos que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia plantó la grabación del miércoles 19. Según advirtió, no quería ser eliminado del programa y ese fue el motivo que disparó toda la seguidilla de escándalos que le siguieron.