Matías Defederico se metió en la polémica con Martín Baclini y Cinthia Fernández le respondió

Matías Defederico rompió el silencio y habló de la polémica separación de Cinthia Fernández y Martín Baclini.

“Cinthia sabe lo que hace, es grande. Siempre digo que mientras que mis hijas estén bien, no les falte nada y no le falte su madre en tiempo, lugar y persona, ella de su vida puede hacer lo que quiera", dijo mediante un Instagram Live con la revista Paparazzi.

Luego, se refirió al vínculo que mantuvo con Baclini, con quien había generado una estrecha relación. “Obviamente que estoy pendiente con la persona con la que pueda llegar a salir porque puede tener contacto con mis hijas, como lo tuvo Martin, del cual me saco el sombrero. Conmigo, Martín, durante dos años que salió con ella, se portó de maravillas. Me escribía mensajes, tal vez, sin que Cinthia supiera de lo que mis hijas estaban haciendo, de lo que él estaba haciendo con mis hijas”, disparó.

Resaltando las cualidades del empresario, Defederico también reveló que mantuvo charlas secretas con él de las que Cinthia no está al tanto. “La verdad es que de Martín sólo tengo palabras de agradecimientos y de decir que fue buena persona conmigo como padre de mis hijas. Después, lo que ella quiera exponer de su pareja, está en todo su derecho y yo jamás me voy a meter. Y las cosas que ella me dijo de él y él de ella, van a quedar en mí", disparó.

Luego, Cinthia salió al cruce y respondió algunas de sus palabras. "No lo puedo creer. Lo único que sabía era que una vez le escribió Martín, antes de que nos vayamos de vacaciones en Uruguay. Nunca hablé de números. Nos llevamos bien por las nenas, la relación está bien entre nosotros. No se la complico. Lo que molesta que me diga es que gasto de más", aclaró en LAM.

"El problema puntual de dinero que tengo con él está en juicio de alimentos. Eso va a juicio", cerró.