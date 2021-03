Matías Defederico confesó que sufre de ataques de pánico: así fue la reacción de Cinthia Fernández

Matías Defederico confesó que tiene ataques de pánico y Cinthia Fernández reaccionó sin piedad.

El ex deportista reveló que hace varios años sufre esta condición por la que tuvo que empezar un tratamiento. "Algo que me marcó muchísimo en mi vida fue la separación de mis viejos. Comencé con ataques de pánico desde muy chico, a los 15 años. Dejé el colegio y el fútbol, dejé todo. No podía salir de mi habitación", contó en una entrevista con Mitre Live.

"Fueron muchos años de tomar medicación hasta que fui saliendo de a poco. Hasta el día de hoy tengo ataques de pánico, pero lo puedo controlar", agregó.

Lo cierto es que, al escuchar estas declaraciones, Cinthia Fernández fue irónica con su ex, con quien mantiene una fuerte disputa por el dinero de manutención de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. "Pánico me va a tener que tener a mí", dijo y añadió: "Pero para ir a los boliches no tenía ningún ataque de pánico. La verdad es que no me interesa nada que tenga que ver con su vida por lo que no sé si dice la verdad o no".

La triste confesión de Matías Defederico

Después de confirmar que sufre de ataques de pánico, Matías Defederico también reveló algunas de las consecuencias que le trajo este problema en su vida diaria.

"Estuve como diez meses así hasta que retomé mi vida de un día para el otro", disparó y agregó: "Real. Estaba todo el día sentado jugando al Playstation y no podía salir porque me daba ataque de pánico ir al baño".