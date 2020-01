El sentido mensaje de Mica Tinelli a su abuela, a cinco años de su muerte: "Nunca se fue del todo. Lo entendí en mis sueños"

Mica Tinelli envió un hermoso mensaje de amor a su abuela Cristina, a 5 años de su fallecimiento, y logró emocionar a sus miles de seguidores.

"Esta fue la última foto que te saqué esa última navidad que pasamos juntas, lejos de imaginarme que iba a ser así, porque al mes, más o menos, te ibas Muchas veces me pongo a pensar en el sentido de la vida, venimos y nos vamos, ¿a dónde? No lo sé. Pero cuando mi abuela Cristina (para mi Labue) se fue, me di cuenta que ella siempre está", decoró un par de fotos de Cristina y de ella en diferentes épocas de la vida.

Y agregó: "Nunca se fue del todo lo entendí mediante sueños, hablándole... si uno sabe interpretar las señales y esta abierto a recibirlas, ahí nos damos cuenta que están con nosotros, todo el tiempo".