Mica Viciconte cruzó a Yanina Latorre: "No te metas conmigo"

Mica Viciconte hizo un fuerte descargo contra Yanina Latorre, quien se burló por la casa donde vive con Fabián Cubero.

Mediante un Instagram Live con Lizardo Ponce, la panelista de LAM tiró picantes declaraciones contra la participante del Cantando y fue Ulises Jaitt en el encargado mostrar ese video a la rubia. "Me imagino a las pibas (por las hijas de Cubero) viviendo en una mansión divina y Fabián y la pobre, la otra viviendo en un sucucho en Palermo", fue la picante frase de Yanina contra la ex Chica Combate.

Lo cierto es que, al escuchar estas palabras, Mica no se quedó callada y dedicó unas palabras a la esposa de Diego. "Acabo de ver una nota, un vivo, donde Yanina decís que yo vivo en un sucucho. Si viviera en un sucucho ¿cuál es el problema? Primero vivo en un departamento y no en Palermo. Estás mal informada y la información que estás dando también es errónea", tiró la rubia visiblemente enojada.

"Con Fabi sí alquilamos, por supuesto, pero un departamento muy lindo. No tiene las comodidades de una casa, pero no es un sucucho, no te confundas", dijo y apeló a la ironía: "No sabia que habías nacido en una cuna de oro, la verdad te pido mil disculpas. Yo soy una mina laburante que me gano todo trabajando. No le pido nada a nadie. Todo lo que tengo lo hice trabajando de buena fe".