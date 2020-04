Mica Viciconte habló sobre las medidas extremas por el coronavirus: "No hay que ser paranóico"

Esta semana, en una charla con Nosotros en la mañana, Nicole Neumann confesó en Nosotros a la Mañana habló sobre cómo lleva la cuarentena y en particular cómo se maneja con respecto a sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, quienes actualmente se fueron a vivir con su papá, Fabián Cubero, y su novia Mica Viciconte.

“Obviamente me daba miedo porque allá es un departamento. La gente sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro y tocan los botones. Todo eso me daba pánico. Pero bueno, las mandé con guantes, barbijos y les pedí que, por favor, hasta que no estén adentro de la casa del papá, que no se los sacaran, que no toquen nada, picaportes, timbre, nada”, aseguró la top sobre las medidas que tomó para que sus hijas llegaran seguras a la casa del futbolista.

Luego de las palabras de Nicole, Mica Viciconte dio un móvil con LAM y desde la intimidad de su casa habló sobre las precauciones a tomar por el coronavirus y se refirió a la psicósis que genera la enfermedad: “Hay un problema y no hablo de ella en particular, pero gente que pasa a transmitir pánico, que no está bueno. Primero quiero decir algo: tanto Fabi como yo somos adultos, tenemos la capacidad de si no entendemos algo consultar, averiguar, preguntar, sabemos cocinar”.

"No hay que ser paranóico (...) y no hablo de no tener miedo, yo también lo tengo, en particular por mi familia que son gente grande", aclaró Mica despegándose de los dichos de la modelo.

Por último, y con respecto a los cuidados que hay en el edificio en el que viven, aclaró: "En el ascensor se toman medidas, hay palillos descartables, se limpia todo el tiempo. No es que somos inconscientes y estamos todos estornudando por todos lados, hay que informarse bien. Los chicos entienden todo”.