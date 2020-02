La palabra de Micaela Viciconte tras la denuncia de Nicole Neumann a Cubero

El domingo por la tarde, Nicole Neumann se presentó en una comisaria para radicar una denuncia contra su exmarido, Fabián Cubero alegando que él le estaba impidiendo el contacto con sus hijas. Según la modelo el exjugador que se las llevó el 8 de enero debería haberlas entregado a su madre el primero de febrero pero según ella esto no sucedió. En la nueva batalla legal entre "Poroto" y "Nikita", Micaela Viciconte, pareja de él se refirió al tema.

Ante las cámaras de Infama, el programa de América, ella dijo: "No estoy al tanto de nada. Lo que puedo decir es que Fabián cumple con las cosas que tiene que cumplir. Al principio me involucraba mucho y me afectaba. Con el tiempo me di cuenta que no me servía y me abrí. Es el día de hoy que no tengo idea del tema. Con el tiempo se va a ver quién tiene razón y quién no, es muy delicado”.

En la actualidad Fabian y Mica se encuentran pasando el verano en Villa Carlos Paz donde ella hace teatro junto a Pedro Alfonso y gran elenco en "Atrapados en el Museo".