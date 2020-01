Micaela Viciconte destruyó sin piedad a Nora Caperna

Hace un tiempo ya, desde que Micaela Viciconte está en Carlos Paz haciendo teatro, acompañada por su pareja, Fabián Cubero, comenzó un durísimo enfrentamiento con otra de las "vayainas" de "Incorrectas" el ciclo de Moria Casán por America. El tema fue que un comentario de Nora Cárpena, también panelista del ciclo apuntó contra la exguardavidas y ella se enfureció.

"No la imagino rompiéndose el alma estudiando cinco meses para hacer La Gaviota de Chejov", supo decir la actriz en "El Show del Espectáculo", quizás sin imaginar que su compañera se iba a sentir ofendida. Ayer, Moria dividió la pantalla de televisión y puso a cada una de las panelistas mediante un móvil y luego de intercambiar palabras. Mica sin contemplaciones apuntó y disparó con todo hacia Cárpena.

"Con estudio, con ganas y si me lo proponen, yo lo puedo hacer. Vos dijiste que no me ves capaz... Vos sos panelista y no querías ser panelista. Estás a la par mía. Entonces somos capaces las dos. Sos actriz consagrada y ahora estás de panelista. ¡Bajemos un poco!

Luego Nora se retiró de la conversación... No hay solución...