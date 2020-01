Tras el escándalo, Miriam Lanzoni pelea por su relación con Christian Halbinger

Hace poco más de 10 días estalló el escándalo cuando a Miriam Lanzoni le llegó un video de su pareja, Christian Halbinger teniendo sexo con la dueña de un catering que ella había contratado para una fiesta. La pareja por supuesto se separó por decisión de ella y aunque él aseguró que quería reconquistarla todo parecía imposible.

Pero la semana pasada Canal 9 reveló imágenes de él en la casa de ella y hoy el empresario compartió un video en dónde le canta junto a mariachis con la intensión de que lo perdone: "No quiero hablar del tema, cuando pasó lo que pasó estábamos en un impasse, pero eso no me justifica, dañé a la persona que más amo en el mundo y quiero subsanar lo que pasó, voy a pelear por ella", supo contar él.

Ahora, luego de los rumores de reconciliación, la prestigiosa actriz dialogó con CARAS en exclusiva y explicó la situación: "Mirá yo no me siento con ganas de hablar. Cuando esté fuerte, voy a hablar. Estamos juntos unidos, peleando por esto. Es muy reciente todo. Pero queremos hacer nuestra sanación puertas adentro", se limitó a decir. ¿Lo perdonó?