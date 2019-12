En medio de escándalos, More Rial sorprendió con un excéntrico cambio de look

More Rial (20) fue noticia una vez más en el transcurso de la semana luego de compartir en su cuenta oficial de Instagram una postal en la que muestra su sorprendente cambio de look. Así es, a través de las historias, la hija de Jorge Rial (58) mostró la transformación a la que se sometió y le quedó bárbaro.

Sucedió unas horas luego de que saliera a aclarar en sus redes sociales el escándalo de la pelea con su pareja, Facundo Ambrosioni (19). Enfrentamiento que tuvo una gran repercusión en el mundo mediático ya que tuvo que intervenir la policía, razón por la cual, luego se arrepintió.

"Realmente fue una gran equivocación exponer a mi hijo y pareja en esto. Dejen de decir que hubo violencia, que es violento o golpeador. Basta. No quería ni líos ni malos entendidos", expresó la rubia. Y es cierto que no hay mal que por bien no venga, ya que aquí la tenemos a la influencer más radiante que nunca.