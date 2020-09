Morena Rial habló sobre su acercamiento a Martín Casar

Días atrás un fuerte rumor comenzó a circular en el entorno de Morena Rial cuando se la volvió a vincular con su ex, Martín Casar, con quien mantuvo un vínculo amoroso entre 2016 y 2017, durante su impasse con Facundo Ambrosioni.

En medio de las especulaciones por un posible acercamiento dado un que sus fans detectaron un ida y vuelta en las redes, la hija de Jorge Rial rompió el silencio y aseguró: "Estoy lejos de estar con él".

La negativa se dio en el contexto de una nota con el sitio Ciudad Magazine a quien la joven aclaró: "No tengo ningún acercamiento con Martín. No tengo ni idea y tampoco me hablo. No estamos juntos, totalmente desmentido".



"Estoy muy bien como estoy y no quiero que digan que estoy con él porque la verdad es que nada que ver. Estoy lejos de estar con él. Estoy muy bien, vivo en Buenos Aires, él vive en Córdoba. Está todo perfecto, pero no estamos juntos ni ahí", cerró Morena al respecto.

Vale recordar que el propio Casar había dicho a DiarioShow que sy vínculo con la joven estaba en buenos términos. "Ella vino para Córdoba en agosto de este año. Fue para la fecha de mi cumpleaños, así que aprovechó y vino a casa a saludarme. Tranqui nomás", reveló el joven futbolista.