Morena Rial se operó las lolas

A diario, Morena Rial cuenta parte de la intimidad de su vida en las redes sociales. Sin embargo, la joven en el día de hoy reveló un dato totalmente desconocido hasta ahora. Es que la hija de Jorge Rial contó que pasó por el quirófano en el mes de diciembre.

¿Qué se hizo? Pues la aspirante a cantante decidió operarse la delantera. More contó esta decisión que tomó a finales del año pasado, luego de que uno de sus miles de seguidores le preguntara si "se había hecho las lolas o eran de ella". "Me las hice en diciembre", explicó junto a una imagen donde se la vio con un sensual escote, luciendo una bikini de leopardo. Asimismo explicó que "no le dolió nada".

Cabe destacar que Morena es muy coqueta y permanentemente se hace algunos mimos al cuerpo: desde extensiones de pestañas, uñas esculpidas y algún que otro retoquecito estético en su rostro. Además se puso colágeno en sus labios.

Hace tan sólo algunas horas, la heredera del Intruso compartía en su cuenta una selfie en la que se podía ver su renovado escote. Ahora sorprendió con esta confesión que nadie vio venir pero que sus fanáticos un poco sospechaban.