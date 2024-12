La muerte de Jorge Lanata a los 64 años causó gran conmoción en el mundo del espectáculo y el periodista. La noticia se conoció este lunes 30 cuando finalmente se confirmó que el periodista había fallecido tras meses internados en el Hospital Italiano.

La vida de Jorge Lanata, uno de los periodistas más emblemáticos y controversiales de la Argentina, estuvo cargada de giros inesperados y controversia, y tiempo atrás se conoció que se estaba trabajando en una serie biográfica que promete atrapar tanto a sus seguidores como a aquellos intrigados por su trayectoria profesional y personal.

Producida por Disney y con guion a cargo de Marisa Grinstein, la autora de Mujeres asesinas, esta producción viene teniendo un recorrido extenso, ya que comenzó en 2022, y si bien se especulaba con un estreno inminente, aún no vio la luz.

Dos temporadas para una vida llena de desafíos

Tiempo atrás, en una entrevista con TN, Lanata compartió detalles sobre la biopic que relatará su vida. La serie, dividida en dos temporadas, tendrá una primera entrega de seis episodios que cubrirán su vida hasta mediados de los años ‘90, momento en el que decidió abandonar Página 12 para incursionar en el mundo de la televisión.

“No es nada político, es mi vida, pero como mi vida fue un quilombo, aguanta para una serie”, comentó Lanata en aquella ocasión. Si bien los guiones aún están en desarrollo, el periodista aseguró que la historia reflejará los desafíos, éxitos y momentos turbulentos que marcaron su camino.

Una de las curiosidades de esta producción es que habrá tres actores encargados de interpretar a Lanata en diferentes etapas de su vida. Aún no se han definido los nombres que asumirán este desafío actoral, pero las expectativas son altas, ya que deberán capturar la esencia de una figura tan compleja y multifacética.

Revelaciones que marcaron la vida de Jorge Lanata

Entre los aspectos más impactantes de su historia, Lanata recordó cómo, a los 56 años, descubrió que había sido adoptado. En diálogo con Diego Sehinkman, contó: “Me enteré porque me lo contó una prima”. Su reacción fue tan sorpresiva como reveladora: “Pensé ‘no puede ser, me pasa de todo’”.

Esta revelación, junto con otros episodios clave de su vida, como sus comienzos en el periodismo, su rol como fundador de Página 12 y sus incursiones en la televisión, formarán parte de una narrativa que promete emocionar y sorprender.

Un guion construido desde la intimidad

Lanata destacó el trabajo de Marisa Grinstein en el desarrollo del guion. Durante meses, ambos trabajaron juntos en largas entrevistas, una experiencia que el periodista comparó con una terapia intensiva. “Fueron cuatro o cinco meses de entrevistas, dos veces por semana. Hice terapia con Marisa, lo que nos permitió forjar una relación muy linda”, señaló.

El enfoque íntimo y personal que Grinstein imprime en sus proyectos garantiza que esta biopic no solo será una cronología de eventos, sino una inmersión profunda en las emociones, decisiones y conflictos que definieron a Lanata.

“Yo probablemente no vea la serie cuando salga, y lo mismo me pasó con el libro de (Luis) Majul, No sé si va a aparecer mi mamá en la serie, pero no quiero verla interpretada por una actriz. Porque me parece doloroso, puedo revisar lo que quiera pero en mi imaginación”, le dijo a Revista CARAS en una entrevista previa que ahora cobra otro sentido con su partida física.

