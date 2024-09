Jorge Lanata es una de las personas más mediáticas del país, por lo que cada vez que sucede algo relacionado con su vida, se viraliza rápidamente. Actualmente, el periodista atraviesa una complicada situación de salud, pero su vida personal tampoco fue fácil, especialmente en el ámbito familiar.

Hace algunos meses, Lanata reveló en la mesa de Mirtha Legrand que es adoptado tras 56 años.

Jorge Lanata

"Mis padres me trajeron a Buenos Aires siendo muy chiquito", comenzó relatando el periodista sobre su historia familiar. "Pienso que fue eso lo que los llevó a adoptarme”, continuó, tras contar que sus padres habían perdido un embarazo antes de adoptarlo.

A qué edad descubrió Jorge Lanata que es adoptado

“Cuando yo pensaba que no era adoptado pensé que había heredado el sentido del humor de mi mamá. Pero supe que era adoptado a los 56 años y yo no lo podía creer", confesó. "Me lo dijo una prima mía que falleció y se llamaba Liliana. Un día le cuenta a Sara, a mi mujer (ahora ex esposa), la llama y le dice que siendo ella chiquita, había escuchado hablar de mi adopción y que siempre me había querido contar", explicó.

"Me sorprendió tanto. Nunca sospeché ni nunca me insinuaron nada. Lo que sí me dio tristeza fue la cantidad de gente que me mintió", expresó el periodista. "No busqué a mis padres porque no tengo la necesidad de saber de dónde vengo...No creo que haya sido muy legal (la adopción), me fueron a buscar al Hospital de Mar del Plata y ahí me adoptaron", concluyó Lanata.

Hace algunos meses, el conductor abrió uno de los programas especiales por el Día de la Madre con un emotivo recuerdo: “Yo conocí a mi mamá de una manera extraña. Ella tuvo un tumor cerebral cuando yo tenía seis o siete años. Vivió más de cincuenta años con un lado del cuerpo paralizado, el derecho, y una lesión en el centro del habla. No podía formar palabras: entendía si le hablaban, pero solo podía decir sí, o no, o emitir sonidos”.

jorge lanata

“Todavía me preguntan en los reportajes, después de los 56, por qué no quise averiguar de dónde venía. La respuesta es obvia: yo sé de dónde vengo, mi mamá era una señora de ojos verdes, con la que nunca pude cruzar una sola palabra, con la que teníamos grandes diálogos con solo mirarnos. Feliz día de la madre”, finalizó Jorge Lanata.