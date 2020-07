Naomi Preizler dio un dato polémico sobre su relación con Joaquín Furriel

A pesar de mantener un perfil bajo, Naomi Preizler sorprendió con un dato desconocido sobre Joaquín Furriel con quien estuvo en pareja durante dos años, antes de su relación con Eva De Dominici.

La modelo y cantante contó en sus redes sociales un detalle íntimo que lo dejó en evidencia. : “Voy a contar algo re cholulo e íntimo pero lo amerita. Cuando salía con Joaquín, él no quería que use tacos cuando salíamos juntos porque lo pasaba en altura ¿what the fuck man? (¿qué carajos hombre?)”, dijo en su cuenta de Instagram.

Luego, reflexionó sobre esta anécdota y contó que sufrió consecuencias por ser alta. “Me pongo a pensar ¿por qué las mujeres altas se sienten mal y los hombres altos están ok? ¿Por qué las mujeres siempre tienen que ser más bajas que los hombres? Es como si a ellos no les gustara que la mujer sea más alta porque se sienten menos. Es algo re patriarcal y que sucede mucho en Argentina”, dijo la modelo que mide 1.75.

"Me decían que era un monstruo porque era demasiado alta. Me hacían mucho bullying y sigo siendo un monstruo pero le saqué rédito económico a ser tan alta", agregó.