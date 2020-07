El gesto de Pico Mónaco con Pampita en medio de la polémica

Pampita y Pico Mónaco volvieron al centro de la escena después de que la modelo mantuviera un picante intercambio con Mariana Brey. La panelista de LAM desató un verdadero escándalo cuando contó que el ex tenista se había enojado con ella después de que saliera a la luz el video en el que discutía con sus empleadas domésticas.

Gracias a estos dichos, la modelo salió a aclarar que con el ex deportista mantienen una relación cordial y que no hay rencores. Sin embargo, en Los ángeles de la mañana insisten en que Pico eligió bloquear a su ex para "evitar" que vea sus interacciones.

“Me acaba de confirmar una persona allegada a Pico Mónaco que bloqueó a Pampita porque él no quiere que ella entre y lo mire. Esto es así”, contó Andrea Taboada. Lo cierto es que, tal como se muestra en sus redes, el tenista decidió mantener las imágenes que se sacó con su ex novia y no borró ninguna publicación, incluso la primera que hicieron cuando confirmaron el romance.