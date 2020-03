Nazarena Vélez habló tras la polémica en las redes: "Con la salud no se jode"

Luego de recibir cientos de críticas en las redes, Nazarena Vélez rompió el silencio y a través de un video en Instagram habló sobre cómo tomó los mensajes que aseguraban que se había burlado de Fede Bal tras revelar que tiene cáncer intestinal.

"Necesito hacerlo. Estaba como un león enjaulado acá en mi casa. Y no quería prender la tele ni seguir los medios, ni las redes sociales. Para el que no lo sabe, ayer Federico Bal contó que tiene cáncer. Una mierda, la verdad una mierda. Un pendejo de 30 años, una mierda... Es de público conocimiento que no me llevo bien con él. Que no está entre mis afectos. Sinceramente no lo quiero. Y creo que todo el mundo sabe por qué. Pero no le deseo el mal. Y que un pibe de 30 años tenga cáncer, es una mierda. Lo único en lo que puedo pensar es en la madre. No en Carmen Barbieri en sí, sino en su rol de madre. Aparte yo sé que ella es una muy buena mamá. Yo me puse a pensar como mamá. Cómo estaría si uno de mis tres hijos tuviera cáncer, la c.. de mi hermana. Cómo no ponerme en ese lugar. Entonces cuando ven que de una publicación buscan una relación, o de un ´me gusta´, que yo se lo pongo a todo, ya no son haters, son hijos de p...", aclaró Nazarena en el extenso video.

Después hizo hincapié en la prensa y en quienes utilizaron su nombre para generar polémica en este momento tan duro que atraviesa el actor: "Sé cómo es este medio, en el que nos manejamos, y las redes sociales que estamos todo el tiempo. Pero no de la gente que tiene portales y publica que Nazarena le dio me gusta a un polémico... Pará, la c... de tu hermana. Pará, yo no hice eso. ¿Qué están diciendo? Paren un poquito. Con la salud no se jode. Mi vieja tiene cáncer. ¿Para alimentar una pelea? ¿Estamos todos locos? ¿Cómo me voy a burlar que tiene un cáncer y que le tiene que hacer quimioterapia? ¿Estamos todos locos?", cuestionó.

Luego, cerró: "Yo soy madre de tres hijos. No se puede joder con eso. NI prensa. ¡Conmigo no! Todos tenemos un familiar con cáncer, a todos se nos murió un familiar con cáncer. Paremos. Es hasta acá. Suspendí un montón de programas y notas de televisión cuidando el momento y el lugar cuando me enteré lo de Federico. Cosas que ya tenía pactadas y volví a suspender todas. Entonces cuando ponen que soy una irrespetuosa: ¡no! Solo quien conoce el dolor jamás se divierte con el dolor ajeno. Cuando sufriste de verdad, nunca podés disfrutar del dolor del otro. ¡Así que no me rompan las pelotas! Sobre todos los que publican ese tipo de cosas. No sean animales. Animales no, porque son un amor... ¡¡¡Y hay basuras que le ponen comentarios a mi hijito, que le agarre a él...!!! ¡¡¡Qué les pasa en la cabeza!!! Y la gente que tiene que titular, titulen bien. Pongan lo bueno. Sobre todo de ese pibe que tiene cáncer, que gracias al video que hizo Federico más de uno se fue a hacer un chequeo. En vez de buscar roña donde no lo hay. Nada, háganse chequeos".