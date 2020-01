Nico Occhiato habló sobre la posibilidad de volver a estar de novio con Flor Vigna

Nico Occhiato (27), el conductor de "Todo Puede Pasar" el concedió una nota a "Los Angeles de la Mañana" y no sólo habló de su gran presente y sus proyectos sino que tuvo que responder sobre un supuesto acercamiento con su expareja, la actriz Flor Vigna (25) con quien coincidió en sus vacaciones en Brasil, pero estaban a varios kilómetros de distancia.

“Sigue todo en la misma instancia que cuando hablamos en el Bailando. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien, pero hoy estamos solteros los dos, cada uno con su vida. En Brasil estábamos re lejos, ella estaba en Buzios y yo en Florianópolis. Había que tomarse un avión de dos horas para verse", dijo y luego afirmó.

“Nos llevamos bien, nos queremos mucho, pero hoy cada uno está haciendo su vida. Ella a está punto de estrenar 'Una semana nada más'. Estamos cada uno con su trabajo, con su vida, sus amigos. Nos fuimos de vacaciones los dos, cada uno con sus amigos. No puedo responder nada de qué va a pasar en 2020. Si me preguntás si voy a estar o no de novio con Flor, no sé. Hoy les digo que no, la verdad es que no. Pero por ahí, mañana pasa una mina, me enamoro y me pongo de novio. Con Flor puede pasar lo mismo”, sentenció.