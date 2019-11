Nico Occhiato rompió el silencio y habló de su acercamiento con Flor Vigna

Desde que terminó su relación con Mati Napp, Flor Vigna fue descubierta in fraganti muy cerca de su ex, Nico Occhiato.

En una foto que circuló a las redes sociales se ve a la bailarina en pleno ensayo del Bailando hablando al oído con su colega, postal que encendió las alarmas sobre una posible reconciliación.

Sin embargo, Occhiato se encargó de desmentir las versiones y disparó: "Esa foto es del Súper Duelo donde estábamos todas las parejas ahí. Flor recién había terminado de bailar y después me tocaba bailar a mí. Y se me acercó para decirme 'estirá la espalda y bien los brazos ahora que tenés que bailar'. Fue un consejo que habla de lo bien que nos llevamos", dijo en el programa radial Agarrate Catalina.

Nico también destacó que mantiene una buena relación con su ex, a pesar de que no puede calificarla como "amiga". "Somos ex que tenemos buena onda. Por ahí se puede llegar a forjar una amistad pero más adelante, hoy es muy reciente nuestra separación. Nuestra comunicación empezó cuando los programas o los portales titulaban cosas mías en contra de ella o viceversa, entonces nos hablábamos para decir 'che, mirá lo que salió en tal lado", aclaró.

"Quiero que ella esté bien, sea feliz y disfrute del gran momento que está viviendo. Creo que Flor es la figura más relevante que apareció en los últimos 3 ó 4 años", cerró.