Mati Napp habló de la foto de Flor Vigna y Nico Occhiato

Mati Napp se refirió a los rumores de un acercamiento entre Flor Vigna y Nico Occhiato. Después de su abrupta separación, la bailarina fue captada en los ensayos del Bailando hablando al oído con su ex pareja, lo que levantó versiones de una reconciliación.

"He sido celoso, pero no lo soy desde hace tiempo. Con mi exrelación ya casi no lo era y con Flor, por ahora, no lo fui, por suerte. Acepto todas las reglas del juego y acepto también que cuando uno se separa tiene que estar bien con su ex, como lo hice yo con mi ex”, dijo en Siempre show.

Luego, se refirió directamente a las imágenes. "Está bueno que pasen esas cosas, que se puedan hablar. La de ellos fue una relación muy larga y yo lo acepté desde un principio, porque cuando nosotros arrancamos a salir éramos amigos. Cuando uno se separa tiene que llevarse bien por todo lo que sirvió y soy muy respetuoso de las personas, como lo fui con mi ex cuando pasó esto con Flor”, disparó.