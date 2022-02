Nico Occhiato respondió a los rumores de romance con Emily Lucius

Desde hace unos días, los rumores de romance entre Nico Occhiato y Emily Lucius, comenzaron a circular con fuerza. "Ella habría coincidido en una previa donde está parando el equipo de Nico Occhiato y ahí parecería que se engancharon", contó Estefanía Berardi en "Mañanísima.



"Emily sube una historia en donde da entender que Nico estaba ahí, pero lo tenía escondido. Cuando se dio cuenta que iba a saltar que él estaba ahí la borró rápido y la gente no llegó a agarrarla. Todo el mundo sabía que en algo andaban", agregó la panelista de Carmen Barbieri.



En medio de estas versiones Nico Occhiato decidió romper el silencio. A través de sus stories de Instagram, al conductor respondió a la consulta: "¿Es verdad lo de tu nuevo romance que salió en todos lados?", le preguntaron.

"No", fue el contundente mensaje que dejó Nico en la publicación, echando por tierra todas las versiones.



Nico Occhiato y Emily Lucius: las sospechas

"Creo que tengo un nuevo romance", escribió Juariu en sus Historias de Instagram. Luego de mostrar el video de Belu Lucius, la participante de MasterChef Celebrity 3 contó que sus sospechas apuntaban a un romance de Emily Lucius con Nico Ochiato. "Ellos se mostraron en la playa estos días como re amigos todos con Nico, Naty, etc.", contó Juariu. Después mostró que ella lo sigue a él pero no al revés. "Es un clásico diría que un modus operandi de él de no seguir con quién está así que... para mí...", lanzó la periodista.

Por su parte, Belu Lucius contó en sus historias que Juariu le había mandado un nombre (sin contar cuál era) y su hermana Emily Lucius se reía.

