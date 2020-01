Nicole le respondió a Cubero luego de que él dijera que no le dio los documentos de sus hijas

Si bien el 2019 parecía que había terminado en paz para Nicole Neumann (39) y Fabián Cubero (40) el 2020 comenzó con todo con reclamos millonarios, familiares. No hay tregua para la modelo y el exjugador de Vélez. Y aunque él está en Carlos Paz acompañando a su novia, Micaela Viciconte (30) y ella en Miami con las hijas que tuvo con él, ya se cruzaron feo.

Pirmero Cubero le reclamó 2 millones de pesos por la venta de un inmueble que según era de ambos y luego se quejó diciendo que tuvo que hacerle los documentos a Indiana, Allegra y Sienna ya que Nicole no se los daba: "De ninguna manera Nicole me cedió plata. Hay muchas formas de ver esto. Trascienden muchas cosas y la interna es otra muy distinta. La situación es muy fácil. Yo para irme de viaje con mis hijas tuve que tramitar de vuelta los DNI porque nunca me los hicieron llegar. Si vos recibís esa respuesta y después salís a decir en una revista que querés que esté todo bien… Es mucho más para el afuera y ustedes están comprando todo esto que leen, pero no saben la interna”, contó él y ella a través de Ariel Wolman, amigo y panelista de "Nosotros a la Mañana" aseguró...

“Hace unos meses Fabián le había pedido los DNI de las chicas para fin de año y Nicole le dijo que se los iba a dar más adelante porque faltaba tiempo. Pero Cubero empezó por su cuenta a hacer los trámites para sacarles nuevos documentos a las nenas, como que no le importó. Nicole también me dice que Fabián le pone trabas para sacar a las nenas del país. Ella trata de mitómano a Fabián Cubero por no decir la verdad sobre lo que está pasando”.

¿Quién es el dueño de la verdad?