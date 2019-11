Nicole Neumann confesó que en su casa aún tiene fotos de Fabián Cubero

Desde que se conoció la noticia de que Eugenia "la China" Suárez (27) había borrado de sus redes las fotos de Benjamín Vicuña (40), todos los programas de espectáculos debatieron sobre el tema y por supuesto en "Nosotros a la Mañana", el programa donde Nicole Neumann (39) es panelista tocaron el asunto y la rubia sorprendió con sus declaraciones sobre su ex marido, Fabián Cubero (40)

"Yo no borré fotos. Nunca del papá de mis hijas, porque es el papá. Si fuese una pareja causal, no sé", dijo en referencia a "Poroto" con quien tiene a Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5) . Enseguida le preguntaron si dejaba las imágenes porque aún seguía enamorada y ella aclaró los tantos: "Chicos, pavadas no, por algo me separé hace un tiempo", aseguró y luego remató.

"En mi casa siguen los portaretratos porque es el papá de mis hijas, no les voy a borrar la identidad de su padre". En medio de las constantes guerras que tiene el exmatrimonio, esta sin duda es una señal de paz para ambos.