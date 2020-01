Después del escándalo con Nicole Neumann, Cubero le envió palito junto a sus hermanos

Hace algunos días volvió a estar en boca del todo el mundo el escándalo de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Según el ex jugador, la modelo debería haber entregado a las nenas el jueves 16 para que pudieran pasar unos días más de vacaciones con su papá. La idea era llevarlas a Mar del Plata para que visitaran a la familia paterna. Pero esto no sucedió ya que, según contaron, la modelo no cumplió su palabra.

Tras presenciar la situación, Soledad Cubero accedió a conversar telefónicamente con LAM para contar la situación. "Hay un montón de cosas que mi hermano aguanta y no cuenta por las nenas pero les aseguro que no cualquier hombre se las bancaría. Lo único que quiero es ver a mis sobrinas, que mis papás los vean pero no se pudo por un capricho", dijo.

Lo cierto es que después de esta explosión mediática, hubo varias declaraciones cruzadas y las partes terminaron llegando a un pacto (abogados mediante) para que Cubero pudiera viajar a La Feliz con Allegra, Indiana y Sienna.

Feliz, Soledad compartió las mejores imágenes en su cuenta de Instagram. Y seguido a esto, el futbolista hizo un sentido posteo en su cuenta de instagram junto a sus hermanos: "Así hasta el final #hermanos", decoró la foto en donde se los puede ver a Cristian, Soleda y Fabián.