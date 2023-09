Esta semana, Julieta Prandi cuestionó a Nicole Neumann indicando que había sido ella quien le puso el reconocido apodo de "Muqui" a Pampita tiempo atrás.

“Yo no tengo nada que ocultar, pero yo me hago cargo de lo que digo yo, no de lo que hacen otros. Al principio cuando me preguntaban yo no iba mandarla al frente, sabía por supuesto de lo que me estaban hablando pero no la mandé al frente porque no me correspondía”, explicó Julieta, trayendo nuevamente la polémica del pasado.

Lejos de quedarse callada, Nicole fue abordada por los noteros de "Socios del Espectáculo" e "Intrusos", quienes le consultaron sobre los dichos de Prandi.

"¿Otra vez chicos? No, muy vintage", se quejó Nicole. "Me interesa cero entrar en eso, el que necesite salir con temas vintage...bueno, allá ellos", criticó la modelo.

El contundente descargo de Nicole Neumann contra Julieta Prandi

Consultada por la guerra en las pasarelas, en las que había codazos y mala relación entre las modelos, Neumann cuestionó: "Muchas hicieron cosas para que les pase (lo de los codazos). Pero fue hace un montón".

Por último, Nicole le tiró un dardo a Prandi y la trató de falsa: "A mí lo que no me gusta es la gente que dice una cosa y hace otra. Entonces yo, con gente así, me retiro", cerró.

