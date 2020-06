Noelia Marzol: "Antes de fin de año me gustaría convertirme en madre"

Luego de comentar en un programa de televisión que buscará convertise en madre por intermedio de un donante y no junto a su pareja, con quien convive, el futbolista de Almagro, Ramiro Arias, Noelia Marzol dialogó con CARAS Digital y explicó por qué tomó esa decisión, qué habló con su novio y además se refirió a los comentarios haters que recibe de una minoría de mujeres cuando ella expone su cuerpo en las redes.

"Creo que después de lo que anuncié todos se están adelantado un poco (risas) hasta me han preguntado si ya estaba embarazada. Quiero ser madre y por el momento Rami no tiene ese anhelo y en esas circunstancias evalué quedar embarazada con un donante, lo pienso en un futuro no muy lejano, es más antes de fin de año me gustaría ya ser madre. Esto lo hablamos hace mucho tiempo y él me re apoya y me acompaña. Tiene 27 años es chico yo soy muy defensora de la libertad así que respeto lo siente y entiendo que si no es su deseo, no lo es y punto. El igual está entusiasmado, me apoya cien por ciento y verá cual es el rol que quiere tener. Además pensemos que al ser futbolista también por su cabeza pasa que quizás en un tiempo pueda ir a jugar al exterior", comenzó contándole a este portal y luego habló de su cuarentena,

"La cuarentena la llevó bien, pero como todos ya a esta altura aburrida por suerte arrancamos con “Sex Virtual” y estoy con mi Rami con mi novio. Con él hacia poco nos conocimos y la primera salida fue en casa porque trato de no mostrarme en publico, fue convivencia desde el primera día (risas). En casa todo lo hace Ramiro, sale a hacer las compras, cocina muy bien y se atreve a mezclar e improvisar. Yo no soy de salir, salgo a trabajar y a grabar. Los programas de los domingos "Todo Puede Pasar" por "El Nueve" en canal 9 y estaba yendo a lo de Lizy. Sigo con los programas de entretenimientos y semana por medio hacemos los vivos desde casa y entre semana hacemos el material nuevo. A ver la música, a escribir los guiones", contó y siguió explicando como se puede ver "Sex Virtual"

"Amo estar en bolas porque estaba ese es mi personaje. La gente compra una entrada en "Alternativa Teatral" y le vale por tres días de interacción, la producción le pide zoom, redes sociales y WhatsApp de los que compraron, los cargamos a una cuenta privada y "Sex" se puede ver por todas las plataformas, cuando termina la experiencia se borra todo y se ingresa gente nueva".



Sobre las críticas que recibe de las minorías fue categórica: "Me indigna sea hombre o mujer cuando critican porque yo no incentivo a que las personas se muestren libremente como uno, pero a mi me satura mucho la gente que critica o que te señala es como si uno se metiera en la vida de los demás. Es un horror. No entiendo porque la censura o la opinión me gustaría que se respete mi persona. A mis seguidores les hablé, a los que estuvieron en desacuerdo con mucha altura, propuse el debate y después la gente que se conectó fueron todas excusas raras muchos preguntándome porque estaba así vestida y mi respuesta era porque para mi una mujer se puede exponer y decir lo que piensa, qué piensa y además estaba producida por mi personaje. Muchos me criticaron por decir la palabra put... pero todo el mundo la usa y no entiendo por qué le molesta a la gente y yo la uso irónicamente. Siempre la gente cuando una está con poca ropa dicen mira esta puti...", finalizó la bellísima actriz.