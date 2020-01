El romántico mensaje de amor de Oriana Sabatini a Paulo Dybala

En su emotivo posteo dice estar viviendo un sueño que se convirtió en realidad y advierte que si es que está soñando nadie la despierte. Así de enamorada está Oriana Sabatini de Paulo Dybala, el delantero de la Selección Argentina y la Juventus de Italia. La pareja que ya lleva casi un año de novios transita por su mejor momento y convive en Turín.

Con una foto en la que se están besando en un parque de diversiones, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini decidió enviarle a su amado un claro y romántico mensaje de amor que fue "likeado" por miles de sus fans y comentado con mucho cariño por toda su comunidad.

"Viste cuando a veces tenes tanto amor que ya no te entra mas en el cuerpo? Y sentís que si no haces nada con el vas a explotar? Así me tenes. Siempre digo que es imposible que me ames así, que algo bien debo haber hecho para merecerte porque me haces sentir tan bien que esas sensaciones solo son normales en los sueños. Solo quiero avisarles que si este es uno, no me despierten nunca.