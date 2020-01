Oscar González Oro habló de su relación con Matías Tasín

View this post on Instagram

Esta foto la publiqué el 28 de Diciembre, dia de los inocentes , sabiendo quién soy y quien es Matías y la gente que compartió una hermosa mesa en José Ignacio. Desde el momento en que la subí intuíamos todo lo qué pasó después en los medios. Nos volvieron locos con mensajes y llamados. Aseguraron que eramos pareja. Y no es así. Quizá confundió el texto “ hermoso comienzo “ y nos referíamos al comienzo de las vacaciones! Nada mas que eso. Pero últimamente si me saco una foto con algun amigo ya lo transforman en mi novio!!! Por favor dejenme tener amigos. Sino nadie va a querer sacarse una foto conmigo! Cuando tenga pareja lo voy a publicar en forma expresa! Sin dar lugar a ningun tipo de especulaciones! Pero por favor dejenme tener amigos. Es lindo, me gusta tenerlos, me hacen bien! Gracias! Buen 2020!!! @matiastasin @ciro0o @peraltapau