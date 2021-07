Pablo Duggan fue papá: conocé el particular nombre que eligió para su niña

Pablo Duggan y Karen Martínez se convirtieron en padres. “Soy un padre feliz. Gracias a todos. Salió todo muy bien. Mi hija y su madre están muy bien. Gracias a todos por los buenos deseos”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter anunciando el nacimiento de la pequeña.

Pero lo llamativo del caso fue el nombre que Duggan y su pareja eligieron para la niña. Ante la pregunta de una seguidora, el conductor reveló que decidieron bautizala, Ohara, un nombre de origen japonés.



“Gracias, gracias, gracias. A todos por los mensajes, al universo por esta beba preciosa y a mi mujer, Karen”, agregó en un nuevo tuit en donde se mostró muy agradecido por los gestos de cariño de parte de sus seguidores.

Luego, en una charla con Teleshow, el condcutor de C5N dio más detalles sobre el nacimiento de Ohara: “Nació a las 10 de la mañana en el Sanatorio de La Trinidad, de Palermo. Pesó 3,100 gramos y nació muy bien. ¡Estamos felices!”, reveló.

Así anunció Pablo Duggan que será papá por primera vez

Tras contraer matrimonio con Karen Martínez, Pablo Duggan confirmó que se convertirá en papá por primera vez. “Voy a ser papá. Ya arranqué con este libro... va muy bien!”, escribió en Twitter el periodista junto a una imagen del libro Hoy no es siempre de Sabrina Critzmann, una guía para la crianza, alimentación y las necesidades de los hijos en sus primeros años y de las familias.



El periodista de C5N y conductor de "El Diario" y "El Desafío 2020" dio el sí en el Centro Cultural Recoleta con su amada novia Karen Martínez, quien nació en Venezuela pero residía en Buenos Aires. "La verdad nunca pense en toda mi vida que me iba a terminar casando pero sucedió. Karen es una mujer que me cruce y me cambió la vida por completo", le había dicho a CARAS Digital.

