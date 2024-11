París, la capital de la moda, fue el escenario perfecto para que Pampita volviera a demostrar su impecable sentido del estilo. La modelo, que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones sorprendió a sus seguidores al lucir un outfit casual y moderno que, sin lugar a dudas, marcará tendencia esta temporada.

Con un look en tonos claros, Pampita recorrió las calles parisinas en un conjunto que fusiona elegancia, comodidad y un toque de frescura, ideal para el otoño europeo. Para su paseo por París, la también conductora optó por una de las tendencias que está dominando las pasarelas y las calles en los últimos tiempos: las prendas oversized.

Pampita y un look oversized que conquista París

La estrella del conjunto fue un abrigo extra large en color crema que llegaba hasta el suelo, una pieza que no solo es estilosa sino también funcional para las bajas temperaturas de la temporada. El abrigo de corte amplio y fluido le daba un aire sofisticado al look, sin perder la naturalidad y el encanto casual que caracteriza su estilo. Esta elección de abrigo no es casualidad, ya que las prendas oversized son una de las principales tendencias de la moda actual. El abrigo extra large permite jugar con las proporciones y brinda un toque de elegancia sin esfuerzo.

Siguiendo con la tendencia del minimalismo y la paleta de colores neutros, Pampita completó su look con prendas en tonos claros que resaltaron su belleza natural y se integraron perfectamente en el ambiente otoñal de París. Debajo del abrigo, la modelo eligió un suéter color avellana, una tonalidad cálida que aporta contraste sin romper con la armonía del conjunto. Este color se ha vuelto un favorito para quienes buscan transmitir calidez y elegancia en sus outfits de otoño.

Para complementar el suéter, Pampita eligió un pantalón de jean claro de estilo wide leg, otro acierto que se alinea con las tendencias actuales. Los jeans wide leg, que se caracterizan por su corte amplio desde la cadera hasta el tobillo, son ideales para dar un toque relajado y chic a cualquier look. Además, su elección de un tono claro aporta luminosidad al conjunto y realza los colores neutros, logrando una imagen fresca y moderna.

Pampita completó su look con un par de zapatillas blancas con plataforma, un calzado que le otorgó la comodidad necesaria para recorrer las calles de París sin sacrificar el estilo. Las zapatillas blancas son un básico infaltable en el guardarropa de cualquier fashionista, y la versión con plataforma añade un toque extra de altura y estilo sin dejar de ser prácticas.

