Panam rompió el silencio y reveló que la plagiaron: "Se hacen las que no te conocen"

Panam es la indiscutida imagen de la infancia para muchos chicos. La actriz y animadora infantil visitó Republica Z y brindó una entrevista en donde habló de todo, incluso de plagio.

"Hay un infantil que es muy parecido a lo que hacés vos. Luli Panpin se llama", le comentó Sol Rivas. Entre risas, Panam acotó: "Se inspiró mucho me parece".

Luego, la actriz continuó revelando que ya sabía del caso: "Me llamaron de SADAIC y me dicen: 'Lau, no querés iniciar acciones legales, porque hay una chica en España que es mendocina y usa tus mismos acordes', ¡Los que yo hice hace 20 años!".

Panam reveló que no quiere presentar acciones legales

Sobre la idea de presentar acciones legales, Panam fue contundente y aseguró que no quiere ir por ese camino. "En este momento me concentro en las cosas lindas de la vida", destacó.

"Tengo a mi marido, cuñado y suegro que son abogados, pero no, lo mando al karma, en el sentido en que si mañana viene y me dice 'hagamos un dúo', lo haría", destacó la animadora.

Sin embargo, Panam destacó que lo que le molestó fue la actitud de desconocimiento: "Una coda es que alguien se dedique al infantil y se inspire y entiendo que puede ser muy parecido, pero ya cuando se hacen las que no te conocen, wow", cerró.

