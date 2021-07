Patricio Giménez reveló que fue convocado para "MasterChef Celebrity"

"MasterChef Celebrity" se ha convertido en uno de los realities más populares de nuestro país pero además también es muy popular en otras tierras, como Uruguay, que ya prepara a los convocados para su nueva entrega que tendrá entre sus filas a nada más y nada menos que Patricio Giménez.



El hermano de Susana Giménez, que se encuentra instalado en Uruguay desde el año pasado, habló con El País y confirmó su participación: "MasterChef es un programa muy importante de Uruguay y del mundo, y siempre tuve una inquietud especial con la cocina. Si bien no soy profesional ni mucho menos, es un universo que siempre me atrajo y ha estado maridado con mi música, porque cuando hago un show el público también viene a comer".

"Tengo la suerte de tener amigos que me ayudan a aprender y tengo la desventaja de estar viviendo en un hotel, y si bien me prestan la cocina no es lo mismo a estar en tu casa cocinando tranquilo. Así que, con las virtudes y dificultades, acepté el desafío", agregó el músico.



De esta forma, Giménez se unirá a otros famosos como Vanina Escudero quien ya ha aceptado su participación en el programa. "Ya les puedo contar!! ¡Agárrense fuerte! En breve se viene MasterChef Uuguay por Canal10 de uruguay. ¡¡¿¿En un programa de cocina yo??!!", había revelado la esposa de Álvaro Navia.

