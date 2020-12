Patricio Giménez volvió a arremeter muy duro contra Jorge Rial

Luego de meses de silencio tras dispararse con todo contra Jorge Rial, Patricio Giménez volvió a aparecer como el "Jocker" en las redes sociales y volvió a atacar al "Intruso" y también habló de su estadía en Uruguay y que siente que está bien allí porque está es "la Argentina de la que elegí irme". ¿Recogerá el guante el conductor quien en su momento hasta recibió agravios para su mujer Romina Pereiro de parte del hermano de Susana?. Aquí sus dichos...

Desde Punta del Este dijo: "Poné Patricio Giménez en Wikipedia y vas a ver que no existo, fiel reflejo de la Argentina de la que elegí irme. Gracias por mostrarse como son. Me encanta porque son tan berretas, es lo que hacen. Adoctrinar, ponen el que existió y no existió. ¿Sabés que pasa? lo maravilloso de esto es que me podés negar por todos lados (en referencia a Rial), tipo dictadura pero yo abro otro Instagram y se viraliza. Van a saber quienes son siempre", comenzó y siguió...

"Tranquilos, acá estoy. No estoy más en Wikipedia. Soy el primer desaparecido del 2020", dijo utilizando un término bastante repudiable y luego atacó a Rial en un tono amenazante: "Cuando más me querés joder a mi, más me hacés fuerte y más te odia la gente. No lo podés entender. La diferencia entre vos y yo es que soy feliz con quién soy, vos no. "La gente me manda un montón de información tuya", dejando el tema abierto...