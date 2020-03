Paula Chaves reveló que sueña constantemente con Jazmín de Grazia

Paula Chaves y Jazmín de Grazia eran grandes amigas, el pasado febrero se cumplieron 8 años de la muerte de la joven modelo y la conductora no dejó de recordarla.

“Pasan los años y eso se va calmando", dijo la conductora en el ciclo radial Agarrate Catalina. "Estoy en contacto con su familia, la recuerdo siempre con mucho amor. Sueño mucho con ella, sé que está bien", agregó Paula.

La conductora contó que charla mucho con Ricardo De Grazia, el papá de su amiga: "Compartimos los sueños que tenemos, siempre recordándola con mucho amor, con esa carcajada que tenía”.

Vale destacar que esta no es la primera vez que Chaves habla de los recurrentes sueños que tiene con su amiga, a quien conoció en el realitu Súper M. "Sueño con ella mil veces. Como que se me aparece y viene a decirme cosas. Entonces, siempre que sueño con ella lo llamo a su papá y le digo 'Ricardo se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dijo que está bien'. Siempre me encargo de decirle a él que ella me vino a decir que está bien. No sé si será real o es mi deseo, pero me pasa", reveló en el programa ¿Quiém quiere ser millomario?" que conduce Santiago del Moro.