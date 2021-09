Paulo Londra y Rocío Moreno enfrentan rumores de separación. Un llamativo mensaje en redes sociales encendió las alertas sobre una posible crisis en la joven pareja.

Tal como revelaron en Intrusos, el músico y su novia cordobesa no atraviesan el mejor momento. “Posta que lo que se aparenta en las redes no tiene nada que ver con la vida real. Si me pagan, salgo y hablo ndeaaaaah”, fue la frase de Rocío que generó sorpresa entre los seguidores de la pareja.

Paulo Londra y Rocío ya son papás de Isabella.

Luego, la novia de Paulo Londra compartió una foto con la primera hija de la pareja y expresó: "Mi familia", sin hacer mención al trapero. “Estamos en condiciones de afirmar que se dejaron de seguir en las redes, están esperando familia, pero ella lo ignora", aportó Rodrigo Lussich sobre esta supuesta crisis.

Paulo Londra enfrenta rumores de separación a días de anunciar que espera su segundo hijo.

Paulo Londra será papá por segunda vez: así lo anunciaba semanas atrás

Antes de estos rumores, Paulo Londra hizo un importante anuncio y confirmó que espera su segunda hija junto a Rocío. Los jóvenes ya son papás de Isabella que cumplió un año.

“Hola, gente de Instagram. ¡Se viene otra nenita! Te amo, @romoreno1″, escribió el artista en redes junto a un video de la familia celebrando la noticia.

La llegada de una nueva hija para la pareja llegó después del fallo positivo de la Justicia de Miami para el cantante frente a Cristian Salazar y Daniel “Ovy on the Drums” Oviedo.

