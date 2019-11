Pichu Straneo sobre el abrupto final de Peligro Sin Codificar

Sin dar explicaciones, Telefe tomó una drástica decisión y levantó Peligro sin Codificar. El programa humorístico conducido por Diego Korol llevaba once años al aire y se quedó inesperadamente sin pantalla.

"No nos dieron ningún tipo de explicación. Fue la información que nos comunicó la productora (Kuarzo) de que Telefe les dijo que el programa que les habían entregado y que se emitió el sábado había sido el último", aseguró el conductor del programa.

Pichu Straneo, quien se mostró también sorprendido por todo lo que pasó, rompió el silencio y se refirió a la medida del canal: "No fue una tragedia pero fue inesperado. Nos quedamos con el sabor amargo de no despedirnos. Sabíamos que Telefe nos quería cambiar de día a los domingos a la tarde después de Morfi para que sigamos hasta fin de año. Ya estábamos laburando para la semana siguiente, terminamos de grabar toda esta semana y me fui. Cuando estoy afuera me mandaron un mensaje diciendo 'se levantó el programa'".